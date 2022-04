Viola misure cautelari ed entra in abitazione dell’ex: denunciato

Aveva a suo carico un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentato dall’ex compagna, ma li ha violati. Per questo motivo un 32enne è stato denunciato dalla polizia di Stato di Perugia in seguito ad un intervento nel quartiere di Monteluce.

Braccialetto elettronico

Gli agenti sono stati allertati dal segnale di avviso del braccialetto elettronico. La Volante si è attivata ed è giunto nell’abitazione coniugale, trovandosi di fronte il 32enne: i provvedimenti a suo carico erano stati emessi per la condotta violenta nei confronti della donna. Violenze fisiche e psicologiche. In un’occasione era arrivato a colpirla anche con un cavo elettrico. Gli agenti lo hanno accompagnato in questura per l’identificazione e, conclusi gli accertamenti, c’è stata la denuncia all’autorità giudiziaria.