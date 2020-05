Perugia, violenta rissa al bar: quattro arresti

Violenta rissa nella notte, tra giovedì e venerdì, tra i clienti di un bar di Castel del Piano. A sedarla sono stati gli agenti della squadra volante della questura, coadiuvati da una pattuglia dei carabinieri e da una della guardia di finanza. All’arrivo delle forze dell’ordine alcuni dei partecipanti hanno fatto repentinamente perdere le proprie tracce, ma una volta attivate le ricerche sono stati fermati e arrestati tre uomini e una donna che vi avrebbero partecipato.

Le parole del questore

«Abbiamo visto scene di violenza inaudita – dichiara il questore Antonio Sbordone – tra i giovani, e ce n’erano almeno 20 in quel momento, tutti senza mascherina e poi nei confronti dei nostri agenti. C’è quindi il tema della movida e c’è il tema della violenza: saremo inflessibili. Qui ci vuole l’impegno di tutti, forze di polizia, istituzioni, associazioni di categoria ed anche famiglie. È quanto mai necessario fare gioco di squadra perché la posta in gioco è troppo alta». Sono in corso ulteriori indagini finalizzate alla valutazione delle responsabilità di partecipazione alla rissa di altri soggetti nonché per l’applicazione delle sanzioni previste in materia Covid-19. I quattro giovani – di cui un uomo con precedenti di polizia per reati inerenti sostanze stupefacenti lesioni ed un Daspo emesso dalla questura di Modena – erano tutti in stato di alterazione alcoolica. Alla richiesta da parte degli agenti di mostrare i propri documenti – riferisce la questura di Perugia – si sono scagliati violentemente contro gli operatori, aggredendoli. Una volta bloccati e condotti i primi accertamenti, supportati anche dalle immagini del sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale, luogo della rissa, gli agenti hanno fatto scattare le manette nei confronti di due 27enni, un 24enne e una 29enne, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali oltre a denunciare per il reato di rissa aggravata due dei tre uomini e la donna.