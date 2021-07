Pesca in Umbria e trote: «Occorre un cambio di rotta»

Interrogazione e mozione sul ripopolamento delle trote di ceppo atlantico nei corpi idrici regionali. Il doppio atto sull’argomento è del consigliere regionale – lo ha firmato anche il collega Eugenio Rondini – della Lega Daniele Carissimi: «La pesca è un comparto economico vitale per la nostra regione, che deve essere valorizzato e sostenuto e che viene sempre più limitato da misure che ad oggi ne rendono quasi impossibile la pratica. Questo deve cambiare. Adesso».

Gli iscritti ed il problema

Carissimi sottolinea che «la pesca sportiva ha una tradizione radicata e forte in Umbria che negli ultimi anni è stata trascurata. I 16mila iscritti che pagano una tessera annuale hanno diritto di esercitare il loro sport e le loro istanze devono essere considerate e soddisfatte una volta per tutte. È ora di smetterla di preferire sempre di tutelare interessi contrapposti e ricordarsi invece che la pesca rappresenta una passione ed alimenta un settore economico fondamentale per la nostra regione determinando un insostituibile indotto sul turismo e sul commercio, a cui nessuno può rinunciare. L’esercizio della pesca sportiva è puntualmente regolamentato e non rappresenta, né può rappresentare, una minaccia all’equilibrio della fauna ittica e all’integrità degli ecosistemi fluviali così come ultimamente si vorrebbe far credere».

Ripopolamento e divieti

Secondo gli esponenti leghisti in Umbria «sono stati emanati provvedimenti eccessivamente limitativi che danneggiano in maniera non oltremodo sostenibile questo settore fino a rischiare di farlo scomparire. Ci riferiamo in particolare al divieto di effettuare interventi di ripopolamento ittico nei fiumi umbri con

trote diverse da quelle di specie mediterranea pura al 98%. È una misura irragionevole e sproporzionata, destinata a produrre conseguenze a danno di migliaia di cittadini umbri. Vero che spetta al Ministero per la transizione ecologica (Mite) l’autorizzazione, su istanza delle Regioni, dell’immissione in natura di specie e di popolazioni non autoctone per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse a esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, ma la Regione deve fare la sua parte per andare incontro agli appassionati che non possono essere ogni volta subordinati ad atteggiamenti ideologici protesi a perseguire utopici scenari di autoctonia secolari assunti equivocamente a paradigma di protezione dell’ecosistema. Il settore della pesca – conclude – ha bisogno di risposte, di un cambio di rotta e di soluzioni concrete».