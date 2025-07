«Un passo concreto per tutelare la salute dei vigili del fuoco, esposti quotidianamente a un rischio invisibile ma reale: quello dei Pfas, sostanze chimiche impiegate per rendere le divise ignifughe e impermeabili, ma che, secondo la comunità scientifica, possono avere effetti gravi sull’organismo umano». A sollevare il problema è stato giovedì il Movimento 5 stelle, attraverso un atto presentato dal presidente del gruppo consiliare regionale e approvato dall’aula.

La mozione impegna la Regione Umbria ad attivarsi con urgenza per avviare un monitoraggio sanitario sui soggetti potenzialmente esposti, attraverso esami specifici come le analisi del sangue, e per promuovere la progressiva sostituzione dei materiali contenenti Pfas con alternative sicure. «Non si tratta di allarmismi generici – ha spiegato Luca Simonetti – ma di dati concreti, già rilevati sia nelle divise che nel sangue di molti vigili del fuoco. L’esposizione ai Pfas rappresenta un rischio silenzioso e quotidiano, non solo legato alle emergenze operative, ma alla semplice routine di chi indossa quelle divise ogni giorno».

I Pfas (sostanze perfluoroalchiliche) sono composti chimici noti per la loro persistenza nell’ambiente e nell’organismo umano. Non si degradano facilmente e si accumulano nel tempo, connessi a patologie gravi come tumori, disturbi endocrini e problemi al sistema immunitario. «Chi serve lo Stato non può rischiare di ammalarsi non per le fiamme o i crolli, ma per i dispositivi di protezione che indossa. È una contraddizione che va risolta», ha aggiunto il consigliere, sottolineando che «oltre alle parole, servono atti amministrativi, risorse e scelte politiche concrete».

La mozione approvata «rappresenta l’inizio di un percorso che punta a garantire più sicurezza e rispetto per chi quotidianamente opera a tutela della collettività. Un ringraziamento al consigliere Fabrizio Ricci (AVS), che ha firmato e sostenuto l’atto».