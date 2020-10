Due persone segnalate alla prefettura di Ternio: questo l’esito dell’attività condotta dai carabinieri del Nor della Compagnia di Terni, martedì pomeriggio. Presso un’abitazione di via Campomicciolo, all’interno del giardino privato, i militari hanno infatti trovato una pianta di canapa indiana alta 140 centimetri. La stessa – è stato accertato – era utilizzata dai proprietari per uso personale. La pianta è stata posta sotto sequestro e i due segnalato come assuntori di stupefacenti.

Condividi questo articolo su