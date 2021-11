Picchia la compagna fino a farle perdere i sensi: stalker seriale finisce in carcere

Atti persecutori e lesioni gravi: questi i reati contestati ad un 30enne di Spoleto, arrestato dagli agenti del commissariato su ordine dell’autorità giudiziaria e in seguito alle indagini su alcuni gravi episodi che hanno visto vittima la compagna del giovane.

Quest’ultima, nel corso del tempo, è dovuta ricorrere più volte alle cure del pronto soccorso dell’ospedale di Spoleto. Nell’ultima occasione, dopo essere stata pestata a sangue con calci e pugni, aveva riportato diverse fratture, perdendo anche i sensi per alcune ore.

Alle spalle del 30enne, dedito all’alcol, altre aggressioni nei confronti di precedenti fidanzate: segno evidente – per gli inquirenti – di una serialità nelle condotte, confermata dalle denunce sporte nel tempo per atti persecutori e lesioni personali. Fra l’altro il rapporto con l’ultima compagna aggredita, era nato quando il giovane era sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento nei confronti di una sua ex.

L’ultima vittima, dopo le dimissioni dall’ospedale, era stata anche salvata da polizia e carabinieri a seguito di un nuovo tentativo di aggressione alle spalle. Il 30enne in quell’occasione era stato arrestato e posto ai domiciliari. Una misura violata più volte con centinaia di messaggi Whatsapp inviati alla compagna: da qui l’applicazione della custodia cautelare in carcere, a Spoleto, dove si trova dalla giornata di giovedì.