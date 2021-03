Picchia la fidanzata davanti alla figlia minore di lei: fermato

L’intervento della polizia di Stato è scattato presso un’abitazione alla periferia di Perugia perché una donna romena di 41 anni riferiva alla centrale operativa di essere stata spintonata e picchiata dal proprio fidanzato, durante una violenta lite di fronte alla figlia minore della donna.

Le ricerche

All’arrivo della squadra Volante, l’uomo si era già allontanato dall’abitazione e la vittima presentava contusioni al collo ed ai polsi. Immediata è partita l’operazione di rintraccio del soggetto – 35enne romeno che vive in provincia di Arezzo -, individuato poco dopo non lontano dall’abitazione della compagna.

Denunciato e allontanato

Controllato, il 35enne è risultato già noto alle forze dell’ordine per fatti analoghi, come una recente aggressione sempre ai danni della 41enne, in quell’occasione sbattuta più volte contro il muro e minacciata di morte con un cacciavite. Per il romeno è scattata la denuncia a piede libero per atti persecutori, oltre alla misura del foglio di via obbligatorio da Perugia valido per tre anni.