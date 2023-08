Picchiato fuori dalla discoteca con il tirapugni: denunciati tre giovanissimi

Tre giovanissimi – un 19enne, un 18enne e un minorenne – sono stati denunciati dalla polizia di Stato di Città di Castello in relazione all’aggressione ai danni di un coetaneo, avvenuta il 14 maggio 2023 nei pressi di una discoteca del territorio tifernate. I due maggiorenni sono stati denunciati per minacce e il minore per lesioni personali; a tutti è stato poi contestato il possesso di oggetti atti ad offendere. Nella sua denuncia la vittima aveva spiegato che, in seguito ad una discussione nata all’interno del locale, era stato percosso con violenza dal minorenne, che aveva usato anche un tirapugni. L’aggressore si era poi ricongiunto con i due amici maggiorenni che, avvicinati dal giovane picchiato e da un suo amico, avevano mostrato due coltelli per ‘invitarli’ ad andarsene. A seguito delle indagini della polizia di Città di Castello, le procure competenti hanno emesso i decreti di perquisizione nei confronti dei tre indagati. Nell’abitazione del 18enne gli agenti hanno trovato un tirapugni, in quella del 19enne un coltello di 33 centimetri e nell’abitazione del minore hanno recuperato due pistole – una ‘scacciacani’ e un’altra ad aria compressa, entrambe prive del tappo rosso -, dieci munizioni a salve, il manico di un manganello telescopico e alcuni grammi di hashish per i quali il ragazzo è stato segnalato in prefettura come assuntore.

