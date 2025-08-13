di S.F.

Prelievo in deroga di storni (sturnus vulgaris), tortore dal collare (streptopelia decaocto) e piccione di città (columba livia forma), c’è una novità. La Regione ha disposto l’autorizzazione con una delibera di giunta, ora efficace per via della pubblicazione sul Bur odierno: l’attività è subordinata ad una serie di condizioni.

L’amministrazione regionale si era attivata in tal senso lo scorso aprile, trasmettendo all’Ispra le richieste di parere per il controllo ed il prelievo in deroga delle tre specie. Motivi? Quattro. In primis la tutela delle produzioni agricole perché «arrecano danni». Dopodiché per criticità nelle aree urbane e nei luoghi di lavoro in quanto «piccioni e storni causano problemi igienico-sanitari dovuti all’accumulo di deiezioni che richiedono interventi di pulizia straordinaria da parte delle amministrazioni locali». Si prosegue con l’assenza di alternative soddisfacenti perché «gli strumenti di dissuasione negli anni non sono risultati efficaci, soprattutto in ambito agricolo». Infine lo stato di conservazione favorevole delle specie : «I dati ufficiali della European Red List of Birds 2021 confermano che lo storno e la tortora dal collare sono classificate come least concern (LC) con popolazioni rispettivamente stabili e in incremento». Bene, ma come si potrà fare?

Per quel che concerne mezzi e modalità di prelievo si legge «da appostamento, nelle immediate vicinanze della coltura passibile di danneggiamento (massimo 100 metri di distanza dal margine della coltura interessata) con utilizzo sinergico di metodi ecologici di prevenzione, esclusivamente con ‘frutto pendente’ o a ridosso della semina. È consentito l’utilizzo del fucile con canna ad anima liscia». I soggetti abilitati a farlo? Solo i cacciatori muniti di tesserino venatorio digitale per la rendicontazione in tempo reale dei capi abbattuti.

Ci sono anche tempistiche stabilite: la caccia è consentita dal 15 ottobre al 15 dicembre 2025 per lo storno, dal 15 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026 per le tortore e dal 15 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026 per i colombi/piccioni di città. Gli ambiti territoriali interessati sono quelli a caccia programmata ad esclusione delle Zps, ovvero quelle di protezione speciale. A chiudere il cerchio il carniere: limite giornaliero di 5 capi per cacciatore per tutte le specie. Il limite complessivo è invece di 2.500 capi per storno e colombo, 1.500 per la tortora. Ci sarà la comunicazione al Mase, il ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.