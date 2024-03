Piccolo imprenditore cade nel bosco e muore. Tragedia ad Umbertide

Tragedia sul lavoro nel primo pomeriggio di martedì ad Umbertide (Perugia), dove in un bosco della zona Torri di Colonnata – fra le frazioni di Verna e Calzolaro – un 64enne residente a Trestina (Città di Castello), titolare di una ditta agricola e impegnato a seguire il taglio degli alberi, ha perso la vita dopo essere caduto all’indietro in una piccola scarpata. L’uomo, nel finire a terra, avrebbe battuto la testa contro un tronco appena tagliato: un impatto violento e fatale che non gli ha lasciato scampo. Inutili i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarlo ed anche l’elisoccorso, purtroppo, non è servito. Le indagini sull’accaduto sono condotte dai carabinieri forestali di Umbertide, con il coordinamento della procura della Repubblica di Perugia che potrebbe disporre ulteriori accertamenti medico legali per risalire alle cause precise del decesso. I militari dell’Arma hanno raccolto le testimonianze dei colleghi del 64enne che hanno assistito al fatto.

