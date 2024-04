Piedilico: il pontile va a Posillipo. E c’è chi non condivide l’operazione

Un pontile da smontare, rimettere a posto e utilizzare di nuovo. È quello che in questi giorni ha lasciato il lago di Piediluco, usato per le partenze delle gare di canottaggio, ora in viaggio verso Posillipo a seguito dell’avviso pubblico licenziato dal Comune di Terni – la giunta al tempo, primavera 2023, era guidata da Leonardo Latini – e che ha visto il Circolo Canottieri Lago Patria (Napoli) aggiudicarsi l’infrastruttura. Il pontile, giudicato ‘vetusto’ dalla precedente amministrazione, è stato smontato ed è in partenza. Fra coloro a cui non è andata giù l’operazione, c’è il circolo ‘Amici della Vela’ di Piediluco che, anche via social, ha parlato più volte di ‘regalo’, non condividendo motivazioni né contenuti dell’operazione, oltre al fatto che il pontile non viene ritenuto affatto vetusto o da dismettere.

