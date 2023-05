Piediluco: «Ciao Nadio, grazie per i tuoi sorrisi»

Cordoglio a Piediluco per la scomparsa di Nadio, 81 anni, che dal 1998 risiedeva nella Casa del Giovane, fondata nel 1954 dall’indimenticato don Mario Baciarelli. Dalla Casa del Giovane viene ricordato per la sua presenza «silenziosa e riservata ma sempre gentile e sorridente con tutti. Ci mancherai, grazie per i tuoi sorrisi». Tutti gli operatori e gli ospiti della struttura «si uniscono al cordoglio dei familiari. Le esequie verranno celebrate sabato alle ore 10 presso la chiesa di Santa Maria del Rivo a Terni. La Casa del Giovane di Piediluco è una comunità terapeutico riabilitativa ed una unità di convivenza per l’accoglienza di persone con problemi di salute mentale, accreditata dalla Regione Umbria che opera in convenzione con la Usl Umbria 2. Dal 1998 è gestita direttamente dalla Tabor cooperativa sociale che realizza numerosi progetti per promuovere l’autonomia e la convivenza fra gli ospiti della struttura.

