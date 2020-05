Terni, Piediluco e Chico Mendes: via libera a stagione balneare

Avvio ufficiale – sancito dall’ordinanza del sindaco Leonardo Latini – della ‘stagione balneare’ per il lago di Piediluco. Nel documento il primo cittadino, oltre a richiamare il rispetto di tutte le normative in atto, comprese quelle volte al contenimento del coronavirus e valide per stabilimenti, spiagge e piscine, sancisce che sono cinque i punti del lago in cui è possibile fare il bagno: Ara Marina, centro urbano, Comunanza, Eco e Sirenetta. Ciò in base alla delibera della giunta regionale 275 del 16 aprile scorso, con cui è stato preso atto del rapporto tecnico di Arpa Umbria, e della determinazione dirigenziale 4382 del 25 maggio, sempre della Regione, relativo ai laghi di Piediluco, Chico Mendes e Trasimeno.

Via libera anche per il Chico Mendes

Provvedimento firmato anche per l’avvio della stagione balneare – c’è l’idoneità – al ‘Chico Mendes’ fino al 30 settembre. In questi quattro mesi c’è il divieto di svolgimento della pesca sportiva in tutto il lago.