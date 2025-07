Buche e tracce sul suolo pubblico, su pareti di strutture private, muri di contenimento, lesioni su edifici di cittadini che nulla hanno a che vedere con quegli interventi. La situazione che si presenta in via di Mezzo – uno dei vicoli di Piediluco – è stata oggetto di un esposto all’Arma dei carabinieri, ma pure di sopralluoghi da parte della polizia Locale di Terni – almeno due – e ora si attendono i prossimi passi che spettano al Comune di Terni.

In sostanza, fra i residenti di quegli spazi c’è chi sostiene – e lo ha messo nero su bianco – che privati, da tempo, stiano dando seguito a lavori edili lungo via di Mezzo, finendo per impattare tanto su infrastrutture di proprietà pubblica, quanto su altre di privati. E che, in sostanza, si deve porre un argine a tutto ciò. Da qui l’intervento della polizia Locale che ha documentato la situazione, con la palla passata ora agli uffici comunali. Nel contesto di una vicenda che, si immagina, possa svilupparsi a breve con provvedimenti puntuali.

