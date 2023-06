Piediluco: scontro moto-auto con fuga. L’11enne, con trauma cranico, è stata trasferita a Roma

La ragazza di 11 anni coinvolta nell’incidente del tardo pomeriggio di domenica a pochi passi dalla Canottieri Piediluco, all’altezza dell’incrocio con via Colle Santo, ha subito un trauma cranico ed è stata subito ricoverata, con prognosi riservata. Nella notte è stata trasferita al policlinico Gemelli di Roma.

L’incidente

Da quanto appreso a scontrarsi sono state una moto – a bordo un uomo (F.P. le sue iniziali, di 47 anni) e la figlia 11enne (V.P.) – e un’autovettura Volkswagen Polo di colore blu, quest’ultima impegnata a superare un altro veicolo e poi andata via senza fermarsi. Sul posto sono accorsi gli operatori sanitari del 118 per le prime cure – in particolar modo alla piccola, cosciente e trasportata in ospedale in ‘codice’ rosso’ dove è stata poi ricoverata in prognosi riservata – e gli agenti della polizia Locale di Terni per la ricostruzione della dinamica. Il traffico è stato temporaneamente bloccato per consentire le operazioni di soccorso. Indagini sono in corso per individuare chi fosse alla guida dell’auto-pirata.