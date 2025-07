Preparativi in corso a Piediluco per la 5° veleggiata di San Lorenzo, organizzata dall’associazione Amici della vela per domenica 10 agosto.

L’ALIENAZIONE DI ALTRI TRE PONTILI A PIEDILUCO

In arrivo c’è la ‘sfilata’ sulle acque del lago ternano. Che – spiega l’associazione – sarà preceduta «dall’assemblea dei soci con importanti punti all’ordine del giorno tra cui l’ennesima polemica che si sta accendendo sull’atto di indirizzo della giunta comunale per le modalità di vendita dei pontili dismessi dal centro remiero che vede penalizzati gli operatori locali». Motivo? «L’altro pontile, quello di partenza lungo oltre 100 metri, venne regalato a Posillipo non senza le polemiche degli stessi Amici della vela. I difficili rapporti con il Comune di Terni hanno già prodotto – conclude l’associazione – la rinuncia alla partecipazione degli Amici della vela alla Notte Bianca dello sport 2025, ma evidentemente il Comune persegue una sua strategia chissà dove e da chi decisa».