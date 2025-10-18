Incontro fra squadra azzurra e volontari della Canottieri Piediluco, sabato mattina, nell’ambito del 39° memorial ‘Paolo D’Aloja’ di canottaggio. Si è parlato di sostenibilità, con il supporto del dottor Michele Esposito che ha illustrato i diciassette obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. «La sostenibilità – riporta canottaggio.org – non è solo a livello ambientale ma anche sociale ed economico. Verrà sviluppato anche un piano post-evento per capire quali obiettivi sono stati realizzati e come migliorare le azioni della Federazione. È l’inizio di un percorso che il canottaggio italiano porta avanti insieme a Piùblu ETS e WWF». Testimonial della sostenibilità, in occasione del memorial D’Aloja, è il vice campione olimpico Luca Chiumento.

«Gli erogatori d’acqua – riporta canotaggio.org – rimarranno posizionati nei pressi del centro nazionale ‘D’Aloja’ Rowing World Centre come legacy dell’evento. Le borracce sono state consegnate a tutti i partecipanti. Massima attenzione alla raccolta differenziata con i contenitori posizionati in punti strategici. Messaggi di responsabilità sociale sono arrivati anche da Pierluigi Di Tonno, delegato regionale di WWF Italia, e Roberto Montanari, presidente di Piùblu che sabato mattina è stata a fianco degli studenti dell’istituto ‘Casagrande’ di Terni, in occasione del clean up effettuato a bordo dei dragon boat lungo le sponde del lago di Piediluco».