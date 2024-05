Pieno di benzina con la tessera carburante della Usl1: licenziato

La denuncia era scattata per peculato, ma ora c’è anche il licenziamento per il dipendente della Usl Umbria 1 di origini toscane, operativo presso l’ospedale di Castiglione del Lago, che – è quanto emerso dalle indagini – ha fatto il pieno di benzina alla propria autovettura utilizzando la tessera carburante riservata alle ambulanze dell’azienda sanitaria, di cui era autista. Il dipendente era stato incastrato dalle immagini delle telecamere del distributore, incrociate con importi e pagamenti. Così dopo la segnalazione all’autorità giudiziaria – procura ordinaria e presso la Corte dei Conti dell’Umbria – da parte dei carabinieri, ora è scattato il licenziamento in tronco deciso dai vertici della Usl1. A riportare la notizia è il quotidiano ‘Il Messaggero-Umbria‘ con un articolo a firma di Luca Benedetti. Probabile il ricorso da parte dell’autista 42enne al giudice del lavoro, per impugnare il provvedimento. Stessa sorte, il licenziamento, è toccata ad un operatore socio-sanitario operativo presso l’ospedale Usl1 di Assisi, ‘accusato’ di troppe assenze e di non rispettare l’orario di lavoro. Dopo diversi richiami, nei confronti dell’Oss è arrivato il provvedimento più duro, comunque con preavviso a differenza del dipendente dell’ospedale del Trasimeno. Anche in questo caso il tribunale potrebbe essere il naturale prosieguo della vicenda.

Pieno di benzina con la tessera carburante della Usl Umbria 1: licenziato