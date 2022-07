Piero Maroni è il nuovo presidente del Rotary club di Terni. Succede all’imprenditore Nicola Astolfi che ha presieduto il club fino a 30 giugno scorso. Il passaggio della campana si è svolto all’hotel Garden alla presenza di numerosi soci e delle istituzioni, tra cui il sindaco di Terni Leonardo Latini. Presenti anche soci di altri club come il Rotary di Narni e Amelia, il Rotary di Spoleto e il Lions club.

«Un Rotary che dialoga con la città e una città che dialoga con il Rotary»

Astolfi ha tracciato un bilancio dell’attività del club durante il suo anno di presidenza, un anno molto intenso, nonostante il periodo duro della pandemia. Molti gli ospiti di rilievo e gli incontri promossi su molte tematiche durate l’anno, dall’economia alla sanità, dall’attualità alla cultura. Piero Maroni, architetto ternano di 62 anni, figlio di Franco Maroni stimato professionista scomparso nel 2016, ha espresso la volontà di proseguire nel segno dello spirito rotariano del service per il territorio in cui agisce. «Lo scopo – ha detto – è di avere un Rotary che dialoga con la città e una città che dialoga con il Rotary». Durante la serata c’è stato anche il passaggio delle consegne dei club Inner Wheel tra Fabiola Vitale e la nuova presidente Leontina Crisostomi, del Rotaract tra Riccardo Mafrici e Leonardo Proietti e l’Interact tra Matilde Nevi e Pietro Nevi.