Incidente stradale nella prima mattinata di giovedì lungo la strada Pievaiola, nei pressi del carcere di Perugia-Capanne. Un’autovettura ha tamponato un mezzo pesante. Ad avere la peggio, il conducente della prima, soccorso dal 118 e trasportato al ‘Santa Maria della Misericordia’. Significativi i disagi per la viabilità in seguito al sinsitro, visto che proprio in quel tratto sono in corso anche dei lavori. Sul posto vigili del fuoco di Perugia e forze dell’ordine.

