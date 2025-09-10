L’edizione 2025 della ‘Pigiama run’, la camminata-corsa solidale organizzata dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori, è in programma venerdì 26 settembre al parco Emanuela Loi di viale Trento a Terni. L’evento prenderà il via alle 19 (apertura del Village alle 17.30) e sarà dedicato a sostegno dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Terni e da diverse associazioni sanitarie e scientifiche, invita i partecipanti a presentarsi in pigiama, un gesto simbolico per esprimere vicinanza ai piccoli pazienti costretti a indossarlo per lunghi periodi durante la malattia. I fondi raccolti tramite le iscrizioni saranno destinati a più finalità: sostenere l’associazione di volontariato I Pagliacci per le attività con i bambini oncologici, aiutare le famiglie ternane con bambini malati e donare una poltrona al reparto di pediatria dell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, a disposizione dei genitori che assistono i figli ricoverati.

Alla presentazione della manifestazione, mercoledì mattina nella sala consiliare di palazzo Spada, hanno preso parte numerosi rappresentanti istituzionali e delle associazioni coinvolte. Marina Severoni, consigliere comunale con delega all’associazionismo, ha sottolineato l’importanza di «indossare il pigiama come segno di affetto e vicinanza a chi lo indossa nella quotidianità della malattia», ricordando come «la solidarietà deve rappresentare un muro contro il cancro».

La presidente della LILT di Terni, Luigia Chirico, ha rimarcato che «questa camminata solidale nasce per supportare famiglie che affrontano non solo difficoltà sanitarie, ma anche economiche e psicologiche». La vicepresidente Francesca Luzi ha evidenziato la coincidenza di settembre con il mese dedicato alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici, mentre Valentina Luzi ha parlato di «una rete concreta che da senso e forza all’iniziativa».

Sostegno e partecipazione sono arrivati anche dal Lions Club Terni host, dagli sbandieratori di San Gemini, dall’associazione Myricae, dall’associazione I Pagliacci, dal Cesvol Umbria, dall’Avis e da numerosi volontari e sostenitori. Alessandro Rossi, presidente de I Pagliacci, ha ricordato la storia di Damiano Bisci, un bambino recentemente scomparso, al quale sarà dedicata una parte delle attività future.