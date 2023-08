Pineta Centurini Terni, partito il taglio di 90 alberi. L’assessore: «Colpa di decenni di disinteresse»

È iniziato mercoledì mattina il taglio dei 90 pini pericolanti della pineta Centurini, fra viale Brin e piazzale Bianchini Riccardi. In azione l’impresa Gatto di Montefranco con sicurezza e viabilità gestiti dalla polizia Locale di Terni con il supporto della polizia di Stato. La stima è che la strada possa riaprire lunedì 28 agosto. A spiegare ragioni, conseguenze e tempistiche dell’intervento (LEGGI L’ORDINANZA DEL SINDACO BANDECCHI – .PDF) è il funzionario comunale Federico Nannurelli. Di seguito l’intervista video.

PINETA CENTURINI: GIÙ 90 ALBERI. PARLA FEDERICO NANNURELLI – VIDEO

L’assessore Aniello: «Nessuno per decenni si è mai curato di questi alberi»

«Piange il cuore – afferma l’assessore comunale Mascia Aniello in una nota – ma anche in questo caso non c’era alternativa alcuna rispetto alle indicazioni tassative dei vigili del Fuoco e agli esiti del sopralluogo Afor. I pini domestici di via Centurini hanno dato colore a una città ostinatamente grigia, ci hanno fatto compagnia per decenni, ci hanno donato ombra, ci hanno gratificato silenziosamente di uno spazio speciale, regalandoci la suggestione del bosco nel caos di città. Hanno reso più bella una Terni che ancor la sua intima bellezza va cercando. Dinanzi a tanta gratuità, a fronte di questa magia, non abbiamo reso un buon servizio al Creato, perché nessuno per decenni, pur dopo diversi crolli, si è mai curato di questi alberi. Fino all’ineluttabile esito odierno. L’impresa incaricata – spiega l’assessore – è stata ammonita relativamente al fatto che, per legge, dovrà porre massima attenzione all’eventuale presenza di nidi e avifauna selvatica, dandone immediata comunicazione al Comune e alla sezione ternana del WWF per la migliore presa in carico. È previsto un reimpianto, con un rapporto di 2 a 1 per ogni esemplare scomparso. La giunta Bandecchi, considerando la difficile situazione ambientale locale, intende fare molto di più con i progetti di riforestazione urbana, già all’attenzione dell’amministrazione, dopo decenni di parole. Ne riparleremo presto, carte alla mano. Via Centurini – conclude Mascia Aniello – riaprirà entro il fine settimana. Sarà molto diversa, quasi irriconoscibile, ma nel tempo faremo del nostro meglio per onorare il ricordo: una moderna progettazione del verde, essenze arboree adeguate, geometrie di sviluppo sostenibili e, finalmente, manutenzioni programmate e tecnicamente all’altezza».

LE FOTO