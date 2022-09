Piomba sull’incidente causato da un ubriaco e anche lui ha bevuto: denunciati in due

L’intervento della polizia Stradale di Foligno è scattato nella notte fra sabato e domenica, intorno alle ore 3, lungo la strada statale 3 a Valtopina per un incidente con feriti che aveva coinvolto tre veicoli. Gli operatori, dopo aver accertato lo stato di salute dei coinvolti e aver effettuato i rilievi del caso, hanno notato che il conducente dell’auto che aveva causato il sinistro, un 44enne, presentava evidenti sintomi di ebbrezza alcolica. Per questo motivo lo hanno sottoposto alla prova dell’alcoltest che ha dato esito positivo: è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente, con fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni. Mentre erano intenti a terminare le operazioni di rilevamento del sinistro, gli agenti della Stradale folignate hanno notato sopraggiungere un’altra autovettura a velocità pericolosa. In sicurezza, hanno deciso di fermare il conducente e sottoporre anche quest’ultimo a controllo. L’uomo, un 34enne di nazionalità italiana, è risultato anche lui positivo all’alcoltest con un tasso tre volte superiore al limite consentito. Gli agenti, a quel punto, hanno proceduto anche nei confronti del giovane con il ritiro della patente e la denuncia alla procura di Spoleto.

Condividi questo articolo su