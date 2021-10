Pistola a salve, droga e parrucca nell’auto: un arresto e una denuncia

Il controllo è scattato sabato pomeriggio, quando i carabinieri della Compagnia di Gubbio hanno notato un’auto ferma nel parcheggio di un supermercato cittadino con a bordo due persone. Si trattava di un 39enne e un 32enne, fratelli di origini pugliesi, il cui atteggiamento piuttosto nervoso ha spinto i militari ad un controllo ulteriore, sottoforma di perquisizione.

Altra droga

Nella disponibilità del 39enne, in una tasca dei pantaloni, i carabinieri hanno trovato un grammo di droga. L’uomo aveva con sé anche la chiave della stanza di un albergo eugubino ed è stato naturale, per gli uomini dell’Arma, proseguire lì la perquisizione. All’interno della camera c’erano altri 10 grammi dello stesso stupefacente – inviato al LASS del comando provinciale per essere analizzato – oltre a materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi.

Materiale ‘sospetto’

Nell’auto dei due fratelli pugliesi i militari hanno trovato anche uno zaino con dentro una pistola a salve priva del tappo rosso, una parrucca, fascette di plastica e un rotolo di nastro per pacchi. Il 39enne è stato così arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio ed entrambi denunciati per porto d’arma in luogo pubblico.