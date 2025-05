di Gianni Giardinieri

Scarica mentalmente e fisicamente, inoffensiva per almeno ottanta minuti e quasi sempre evanescente. Questa la versione della Ternana in quel di Gorgonzola, messa sotto per larghi tratti da una compagine di buona volontà ma tutt’altro che irresistibile. E anche quando le Fere hanno cominciato a giocare, la squadra di casa ha ribattutto colpo su colpo, non facendosi chiudere nella propria area. Era alto il rischio di non riuscire ad entrare subito ‘in palla’ nel primo turno dei play off e così è stato per le Fere, apparse l’ombra di ciò che si è ammirato per molti mesi. Come uno studente che ha chiuso i libri di scuola a marzo, decidendo di riaprirli nel nuovo anno. Sconfitta giusta e per molti versi sconcertante. Ora per il passaggio del turno sarà obbligatorio vincere al ‘Liberati’. E la squadra vista oggi non promette bene.

Primo tempo

Per l’andata del quarto di finale dei play off mister Liverani decide di schierare una Ternana prudente, con tre difensori centrali (Capuano perno, Donati braccetto destro e Fazzi braccetto sinistro), tre centrocampisti (De Boer, Aloi e Vallocchia), corsie esterne affidate a Casasola e Tito. In attacco due soli giocatori offensivi, Cicerelli e Cianci. Corradini out durante il riscaldamento lascia il campo ad Aloi. Vannucchi tra i pali. Sistema di gioco analogo per la Giana Erminio, che schiera il consolidato duo d’attacco composto da Stuckler e Tirelli, con Lamesta ad inventare gioco.

I primi trenta minuti trascorrono con le due squadre intente solo, o quasi, a studiarsi, con i due portieri deputati all’ordinaria amministrazione. Giana Erminio comunque più propositiva, specialmente con Lamesta, libero di svariare a tutto campo. Al 32′ Tirelli riceve un cross dalla destra e colpisce velleitariamente di testa, con la palla che arriva tra le braccia di Vannucchi in modalità rallentata. Al 38′ la prima vera occasione della gara arriva dalla Giana: De Maria sventaglia da sinistra un pallone pericoloso che arriva sui piedi di Stuckler. La conclusione al volo del centravanti biancoazzurro è centrale e poco potente, seppur da distanza ravvicinata, e costringe Vannucchi ad una parata in due tempi. Ancora Giana Erminio al 42′, con Stuckler che cerca una mezza girata dal limite dell’area con la palla che termina molto oltre la traversa.

Secondo tempo

Al 53′ la Giana Erminio passa in vantaggio con un gol di Tirelli: diagonale rasoterra perfetto dopo un’azione innescata da Lamesta e rifinita da Marotta. Colpevole tutta la difesa rossoverde, in particolare con Casasola, che sbaglia completamente posizionamento e non si intende con Donati sulla marcatura del numero nove della Giana Erminio. Al 60′ ‘pallata’ delle Fere in avanti con Cianci che in qualche modo controlla. La sfera arriva a Tito che tira al volo in caduta ma trova a pochi metri dalla rete la respinta di Ferri. Al 63′ ancora Tito a rendersi pericoloso, con un aggancio su traversone da destra che si trasforma in un tiro che lambisce il palo esterno.

Giana Erminio pericolosa in ripartenza: al 70′ è Nichetti a calciare di poco alto da buona posizione. Ci si mette anche Caferri a rendersi pericoloso per la Giana, con una conclusione di sinistro al 76′ sulla quale Vannucchi compie una gran parata. A otto minuti dal novantesimo la Ternana costruisce una grande occasione: verticalizzazione di Vallocchia per Cicerelli che spara addosso al portiere Mangiapoco. Un minuto dopo da angolo è Nichetti a respingere dalla linea di porta su una deviazione di un compagno. Al 90′ combinazione Tito-Casasola con conclusione di testa dell’argentino. La palla termina di poco alta sopra la traversa. Un minuto dopo la Giana replica con un tiro da ccentrocampo di Pinto che per poco non sorprende Vannucchi, impegnato in una respinta con corsa all’indietro.

Tabellino

Giana Erminio (3-5-2): Mangiapoco, Alborghetti, Ferri, Scaringi, Caferri, Lamesta, Nichetti, Marotta (cap), De Maria, Tirelli, Struckler. All.: Andrea Chiappella.

Ternana (3-5-2): Vannucchi, Fazzi, Capuano (cap), Donati, Casasola, Tito, De Boer, Aloi, Vallocchia, Cicerelli, Cianci. All.: Fabio Liverani.

Arbitro: Dario Di Francesco

Assistenti: Spagnolo e Chiavaroli

IV Ufficiale: Vagliacco

Var: Camplone

Avar: Maccarini

Marcatori: 53′ Tirelli (G.E.)

Sostituzioni: 71′ Ferrante e Curcio per Aloi e Cianci (T); 73′ Pinto e Capelli per Lamesta e Stuckler (G.E.); 78′ Previtali e Montipò per Tirelli e De Maria (G.E.); 86′ Colombara per Caferri (G.E.)

Ammonizioni: 72′ Curcio (T)