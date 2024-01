Pnrr, ex Fcu: notifica per la tratta San Gemini-Terni, si inizia. Lo stato attuale

Condividi questo articolo su

















di S.F.

Restyling dell’ex Fcu con i fondi del Pnrr, si entra nel vivo anche nel Ternano. Dopo la pulizia lungo il percorso scattato nelle scorse settimane nei tratti ferroviari del Perugino, mercoledì è stata depositata la notifica preliminare di cantiere per il percorso San Gemini-Terni: si tratta del lavoro per il rinnovo dei binari, cambi e la manutenzione straordinaria all’armamento ferroviario con l’ingegnere Emiliano Convertino – fa parte di Rfi, società capofila del polo infrastrutture del gruppo FS italiane – in qualità di responsabile del procedimento. Durata? Si parla di 150 giorni lavorativi e conclusione stimata per l’8 giugno 2024. In precedenza erano stati attivati i singoli contratti per la Sansepolcro-Città di Castello, Papiano-Fratta Todina, Fratta Todina-Collevalenza e Collevalenza-San Gemini. Nelle foto e nel video la situazione a venerdì mattina, 12 gennaio: c’è decisamente molto da fare.

