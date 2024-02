Pnrr Terni, campo Cesi per sport outdoor: appalto integrato a società di Angri

di S.F.

Sarà una società di Angri (Salerno) ad occuparsi della realizzazione di uno dei progetti più attesi nell’ambito del Pnrr di Cesi, a Terni. C’è la proposta di aggiudicazione per quel che concerne la ‘rifunzionalizzazione’ del campo sportivo comunale, ormai in abbandono da anni: via libera alla Atlante srl con un ribasso del 2,13%. Niente da fare per l’unica concorrente, la Asfalterni (2%). Si tratta di un appalto integrato.

IL VERBALE ED I PUNTEGGI DELLA COMMISSIONE – LEGGI (.PDF)

Riqualificazione: cosa è previsto

A firmare sono i membri della commissione aggiudicatrice presieduta dal dirigente Piero Giorgini; con lui i geometri Fabrizio Casaglia, Maurizio Poncia e Luana Bonaccini. Su 14 operatori economici invitati dal Comune, solo in due hanno risposto ed a spuntarla – diversi i parametri di valutazione – è stata la società campana che, in fase di gara, ha dichiarato che per la progettazione si avvarrà della collaborazione dell’azienda La Sia spa. Il progetto prevede la riqualificazione paesaggistica del terreno di gioco, la realizzazione di un ‘hub’ per sport outdoor (arrampicata artificiale, pump truck, noleggio bici e navette elettriche con area ricarica), la completa ristrutturazione di spogliatoio/magazzino e lo smontaggio dei fabbricati provvisori. Il quadro economico complessivo è di mezzo milione di euro, dei quali 395 mila per l’esecuzione dei lavori.