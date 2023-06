Pnrr Terni, camposcuola: appalto a società di Napoli, ribasso vicino al 20%

di S.F.

La Co.Ge.Ben srls di Napoli. Ecco chi, salvo sorprese in fase di controllo dei requisiti, si occuperà della riqualificazione del camposcuola Casagrande di Terni con fondi Pnrr: la proposta di aggiudicazione è arrivata poco dopo le 13 al IV piano del Pentagono, nell’ufficio del dirigente ai lavori pubblici Piero Giorgini. Il ribasso offerto è del 18,756% e il tempo per l’ultimazione del restyling è fissato in 540 giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Vale a dire un anno e mezzo circa.

Via libera provvisorio



Si tratta di lavori per un quadro economico da 1 milione 650 mila euro, importo dell’appalto da 1 milione 279 mila euro e stipula contrattuale da chiudere entro il 30 luglio 2023. L’aggiudicazione è arrivata con il criterio del minor prezzo. In sette su quindici hanno risposto agli inviti del Comune di Terni per la procedura negoziata: oltre alla società vincitrice in via provvisoria, ci sono la Edil Roma (tagliata per il ribasso offerto troppo elevato, 27,345%), Gsm Costruzioni di Pomigliano d’Arco (16,690%), Habitat di Casale Francesco di Napoli (16,779%), Karintia srl di Avezzano (17,650), un Rti con a capo la E.a.co 2000 di Castiglione del Lago (10,390%) ed un altro Rti con al vertice la Green system srl di Mornico al Serio (Bergamo, 6,395%). A seguire l’iter anche il responsabile del procedimento Stefano Fredduzzi, il tecnico Andrea Cecilia e la collega Marta Di Filippo dei lavori pubblici. Ora scatta il check dei requisiti, poi l’efficacia.