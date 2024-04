Terni, camposcuola: via a rimozione pista, c’è un subaffidamento da 35 mila euro

di S.F.

Rimozione della pista di atletica del camposcuola ‘Casagrande’ di Terni, si inizia. Venerdì il dirigente ai lavori pubblici, Piero Giorgini, ha dato il via libera alla richiesta dell’impresa appaltatrice – la campana Co.Ge.Ben srls – per il subaffidamento ad una società umbra, la Ipic Servizi Ambientali srl di Massa Martana: entrerà in azione anche per la demolizione di alcune opere in calcestruzzo e l’importo complessivo è da 35 mila euro. Da quanto appreso l’operazione dovrebbe iniziare nella prima mattinata di lunedì. Per il completamento generale ci sarà invece da attendere il febbraio 2025.