Pnrr Terni, ex Milizia ‘casa delle ferie’: si inizia. Fine lavori per il dicembre 2025

Ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso e trasformazione in una ‘casa delle ferie’, si parte. Tra via Campomicciolo e via Malnati è tempo di lavori: c’è la notifica preliminare di cantiere per la maxi riqualificazione dell’ex Milizia con Ater struttura appaltante e la combo Tlm Costruzioni-Renco Spa in azione per l’operazione da 4 milioni di euro. Il finanziamento complessivo è di oltre 5 milioni ed arriva grazie al fondo complementare del Pnrr.

La stima

La struttura, per anni al centro delle polemiche per il suo inutilizzo, sarà attrezzata per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi senza scopo di lucro. In sintesi una sorta di ostello per i familiari dei pazienti dell’ospedale ‘Santa Maria’ con 25 camere e 49 posti letto complessivi. La data di presunto inizio è indicata nel 2 gennaio 2024, il termine per il 28 dicembre 2025 dopo ben 737 giorni di lavoro. Il responsabile unico del procedimento è Stefano Calzoni.