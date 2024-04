Pnrr Terni, Passeggiata e Cardeto: doppio slittamento

di S.F.

Condizioni atmosferiche avverse, varianti e sospensione dei lavori per varie ragioni. Sono queste le cause – umbriaOn ha chiesto delucidazioni basandosi sulle date pubblicate allo stato attuale – che hanno portato ad un doppio slittamento nell’ambito di lavori Pnrr in due parchi cittadini, ‘La Passeggiata’ e il ‘Bruno Galigani’ di Cardeto: si parla rispettivamente del restyling dei giardini nel primo caso e del completamento nel secondo. Ci vorrà qualche settimana in più.

NOVEMBRE 2023, LA NUOVA DATA PER LA CONCLUSIONE A LA PASSEGGIATA

Passeggiata

C’è un dato comune per entrambe le operazioni, la data originaria di ultimazione che era fissata in prima battuta al 5 febbraio 2024. Come facile intuire si è andati oltre: nel caso de ‘La Passeggiata’ la nuova scadenza è per il 6 aprile, questo sabato, in seguito a varie sospensioni accordate. Da palazzo Spada fanno sapere che se ne parla per il 20 aprile. Sempre che il meteo sia clemente. Vedremo. Se ne sta occuipando la Rocchino Mario di Orte per 735 mila euro.

ESTATE 2023, L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO PER IL ‘GALIGANI’

Cardeto

In questo caso l’importo in ballo è di circa 400 mila euro ed in campo c’è la ditta campana Sitec di Afragola. Conclusione per il 9 aprile? Negativo, se tutto fila liscio l’operazione per la palazzina (utile per la ristorazione ed il roof-top) sarà conclusa entro questo mese. Nel contempo dall’esterno si può vedere che la riqualificazione è ormai nella fase conclusiva.