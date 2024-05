Pnrr Terni, ‘Passeggiata’ off-limits fino al 7 giugno

Fase finale per la riqualificazione dei giardini della ‘Passeggiata’ a Terni che, in origine, si sarebbero dovuti concludere per il 5 febbraio. In arrivo la ripavimentazione dell’anello stradale dell’intera area e, di conseguenza, è stata firmata una specifica ordinanza dirigenziale per consentire l’operazione alla Rocchini Mario: saranno off-limits da giovedì 23 maggio a venerdì 7 giugno, dunque poco più di due settimane. Da ricordare che nei mesi scorsi l’attività è stata prevalentemente incentrata sul sagrato dell’ex chiesa del Carmine, ora si passa allo step conclusivo con rimozione dell’attuale pavimentazione e la posa di un nuovo strato in «conglomerato bituminoso colorato mediante l’utilizzo di mezzi e macchinari di grandi dimensioni». Come noto è prevista la realizzazione di uno spazio ciclopedonale. Firmano il dirigente Piero Giorgini e la posizione di elevata qualificazione Federico Nannurelli. Sotto le immagini della situazione in essere. Prosegue al contempo il lavoro sul secondo appalto Pnrr in corso in zona, quello per l’ex chiesa del Carmine (conclusione a dicembre).

GIUGNO 2023, L’APPALTO ALLA ROCCHINO CON RIBASSO DEL 13,75%