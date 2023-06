Pnrr Terni, restyling Passeggiata: via libera al progetto definitivo

di S.F.

«Non è che hanno intenzione di bloccare/rimodulare pure questo?». C’è chi se lo chiede dopo gli ultimi accadimenti, in particolar modo l’esposizione del neo sindaco Stefano Bandecchi sul teatro Verdi. Si vedrà. Fatto sta che in ambito Pnrr si registra un rilevante step: c’è l’approvazione del progetto definitivo per riqualificazione e restyling dei giardini pubblici della Passeggiata. Nel contempo a livello politico si bisticcia sui bagni.

AGOSTO 2022, L’AGGIUDICAZIONE PER LA PROGETTAZIONE

NOVEMBRE 2022, BAGARRE SULLA PASSEGGIATA

PNRR, EX CHIESA DEL CARMINE: CORSA CONTRO IL TEMPO

Si va avanti

Il quadro economico è da 1,1 milioni di euro mentre l’importi dei lavori è quantificato in 846 mila euro, la quasi totalità dei quali saranno soggetti a ribasso in sede di gara. A questo step si arriva a nove mesi dall’aggiudicazione della progettazione – agosto 2022 – al raggruppamento temporaneo di professionisti guidato dall’ingegnere Marianna Marconi e poco meno di tre dall’approvazione del progetto ‘base’ (Pfte). Come noto l’intervento riguarda in particolar modo la piazza antistante l’ex chiesa del Carmine, l’illuminazione, la valorizzazione del percorso pedonale ad est delle mura e l’apertura di nuovi ingressi. Sulla Passeggiata c’è di mezzo anche il parere favorevole con prescrizioni della soprintendenza speciale per il Pnrr: da quanto si apprende sarebbe già pressoché pronto anche l’esecutivo, con i progettisti in attesa dell’ultimo check.