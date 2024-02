Pnrr Terni, rifiuti: via a gara Asm per 27 isole ‘turistiche’ da quasi 1 milione di euro

di S.F.

Affidamento della fornitura di ventisette isole ‘ecologiche turistiche’ scarrabili nelle aree gestite da Asm Terni, parte la gara legata al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il responsabile unico del procedimento, l’ingegnere Leonardo Carloni, ha firmato lunedì il disciplinare per avviare l’iter: si tratta di un intervento dal valore di 886 mila euro.

LA CONVENZIONE AURI-ASM PER LE ISOLE ECOLOGICHE

Di cosa si tratta. Gli obiettivi



In sintesi, tramite Pnrr, saranno posizionate ventisette isole scarrabili per la gestione della raccolta differenziata nelle aree turistiche. La fornitura dovrà avvenire entro dieci mesi dalla stipula contrattuale: «Andranno – si legge nel capitolato speciale – a supportare l’ordinario servizio di raccolta differenziata e saranno dedicate alle aree con particolare vocazione turistica i cui picchi di presenze extra residenziali generano criticità nella gestione del servizio con riduzione della qualità delle frazioni raccolte e con dispersione dei rifiuti nell’ambiente. La loro collocazione consentirà un potenziamento della raccolta differenziata, un maggior decoro dei luoghi e una corretta gestione della Taric. Inoltre il monitoraggio in continuo dei conferimenti, della funzionalità delle attrezzature e della capacità residua dei contenitori dei rifiuti agevolerà la gestione rendendola più efficace ed efficiente».

Le caratteristiche

La singola isola turistica scarrabile dovrà essere adatta per l’alloggiamento di sei contenitori da 1.100 litri con – tra le varie caratteristiche elencate – cinque sportelli per l’installazione di sistema di controllo dell’accesso utente e sei misuratori di livello riempimento con possibilità di trasmissione dati. Le tessere/dispositivi di identificazione per sblocco (da consegnare agli utenti) saranno 2 mila. Modalità di conferimento? «Dovrà essere intuitivo, sia per l’accesso all’App sia per l’utente munito di tessera; la calotta dovrà aprirsi automaticamente, la forma del vano/calotta dovrà permettere all’utente di posizionare il rifiuto e avere preventiva visione dell’ingombro utilizzato e quindi la chiusura dovrà avvenire manualmente in modo da permettere all’utente lievi aggiustamenti volumetrici». Il completamento del collaudo funzionale e tecnico-amministrativo è previsto per il luglio 2025.