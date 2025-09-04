di S.F.

Era uno dei progetti Pnrr in salsa cesana ancora da aggiudicare – il tempo stringe – e ora la partita è stata chiusa. Sarà la perugina Ece srl ad occuparsi della complessa operazione di ripristino ambientale dell’ex tiro a volo di Cesi da mezzo milione di euro.

EX TIRO A VOLO CESI, GESTIONE IMMOBILI: IN CAMPO RIFUGIO SANT’ERASMO

Il lavoro riguarda anche la rimozione dei residui di piombo e dei piattelli in un’area di pregio dal punto di vista naturalistico/turistico. Si parla di messa in sicurezza di emergenza con importo totale dell’appalto da 628 mila euro, dei quali 516 mila per lavori soggetti a ribasso. La Ece srl ha avuto la meglio perché è stata la prima delle non esclude dall’ente: l’offerta con ribasso del 18.30% è stata ritenuta congrua e conveniente per l’amministrazione comunale. L’operazione rientra nell’ambito della bonifica dei cosiddetti siti orfani.

L’esclusione automatica delle offerte anomale è scattata per le quattro società che si erano fatte avanti con un ribasso pari o superiore al 18.98%. Vale a dire la Gentile Ambiente Spa, la Petroltecnica Spa, Cericola Sel e General Service and constructions di Salvatore Di Palma. Firma il dirigente all’ambiente Paolo Grigioni dopo il lavoro istruttorio della responsabile del procedimento, la funzionaria con elevata qualificazione Giorgia Imerigo.