Terni, camposcuola off-limits: parte il restyling da 1 milione, 540 giorni di lavoro

di S.F.

Il Pnrr ‘incombe’, le associazioni sono state avvisate ed è ora di chiusura per uno dei principali impianti sportivi della città. Da lunedì – l’annuncio era già stato dato in occasione della conferenza per la ‘Run & Walk by night’ – si cambia per il camposcuola ‘Casagrande’ di Terni: scattata la chiusura per consentire l’imminente partenza dei lavori di restyling legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Martedì è stata depositata la notifica preliminare di cantiere.

26 GIUGNO, PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER LA CO.GE.BEN DI NAPOLI

LA RELAZIONE TECNICA PROGETTUALE – DOCUMENTO

I DETTAGLI DEL RESTYLING

Off-limits

I tempi sono ‘maturi’ considerando che l’aggiudicazione efficace dell’appalto risale al 21 luglio: in azione entrerà la napoletana Co.Ge.Ben srls per una somma contrattuale complessiva di 1 milione e 147 mila euro grazie al ribasso del 18,75% offerto in sede di gara. Da capitolato ci vorranno 540 giorni naturali e consecutivi per la conclusione della riqualificazione del complesso sportivo: l’operazione riguarderà in particolar modo la pista, gli spogliatoi, le tribune, l’adeguamento e la messa in sicurezza. Tutto in mano al responsabile unico del procedimento, il geometra Stefano Fredduzzi. Dunque, salvo sorprese, il completamento è atteso per il febbraio del 2025. Vedremo se ci sarà modo di anticipare i tempi.