Poggia il telefono sulla pensilina del minimetrò e non lo trova più. Denunciata 38enne

Stava salendo sul minimetrò e, all’atto di obliterare il biglietto, ha poggiato e quindi dimenticato il proprio telefono sulla pensilina. Poco dopo si è accorta di averlo smarrito ed è tornata indietro, ma il telefono non c’era più. Così ha sporto querela alla polizia di Stato di Perugia che, attraverso il sistema di videosorveglianza, è risalita alla responsabile del furto, una 38enne straniera ospitata in una struttura di soggiorno della città. Raggiunta dagli agenti, la donna ha ammesso di essersi appropriata del telefono – poi restituito – ed è stata denunciata per furto. La legittima proprietaria è potuta così tornare in possesso dello smartphone.

