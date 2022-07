Poggio di Otricoli: la pioggia aiuta ma il rogo non è domato

In aggiornamento

Mercoledì 27 luglio, ore 20.00 – I lanci del Canadair e la pioggia, caduta per circa mezz’ora, hanno in parte aiutato il lavoro di vigili del fuoco, Afor e Protezione civile. L’incendio tuttavia non è spento ed è esteso. Lo sforzo di chi sta sul campo è massimo per venire a capo della situazione.

Intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Terni, dell’Agenzia forestale regionale e della Protezione Civile nel pomeriggio di mercoledì a Poggio di Otricoli (Terni), per un incendio boschivo partito lungo la strada provinciale Calvese fra ponte Picchioli e ponte Renato. Il vento ha causato una rapida estensione del rogo alla vasta area boscata della zona, con fiamme alte. Il sindaco di Otricoli, Antonio Liberati, si è attivato chiedendo anche l’intervento di mezzi aerei per risolvere la situazione.