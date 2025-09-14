Un nuovo intervento di recupero fa parlare del lavoro dell’associazione Oipa Italia, da poco attiva anche nel territorio ternano con la delegata provinciale Antonella Poma. Nei giorni scorsi, infatti, una poiana adulta – «un esemplare imponente» – è stata trovata ferita nella zona di Valleantica.

A individuarla è stato un contadino durante le operazioni di sfalcio dell’erba: l’uomo, accortosi che l’animale non riusciva a volare, ha subito fermato il trattore e allertato Oipa. Antonella Poma ha preso in carico il rapace e lo ha affidato al Centro di recupero animali selvatici, dove sta ricevendo le cure necessarie.

«Appena sarà in grado di volare di nuovo – spiega – verrà liberato in natura». Non si tratta di un caso isolato: negli ultimi mesi Oipa si è già occupata del salvataggio di una civetta, rimessa in libertà poco dopo grazie al pronto intervento dei Antonella Poma.

Da qui l’appello della delegata provinciale: «Se trovate animali feriti chiamate subito il 1515, ma segnalateceli anche a noi. Nell’attesa dell’arrivo degli operatori per il recupero possiamo intervenire per le prime cure e aumentare così le possibilità di salvezza». Per contattare Oipa Terni è possibile scrivere a [email protected] o telefonare al 328.7094477.