Maltempo a Polino: danni, allagamenti e anche una frana

Gravi problemi per alcune strade comunali secondarie e alcune abitazioni isolate. Sono le conseguenze del maltempo nel territorio di Polino: il sindaco Remigio Venanzi ha aggiornato la comunità dopo il forte nubifragio delle ultime ore. «Ha provocato allagamenti e notevoli danni. La provinciale per Arrone – ha sottolineato – è stata interrotta a causa di una frana, la viabilità è stata ripristinata grazie all’intervento dei vigili del fuoco con il supporto dei carabinieri, della Provincia di Terni e del Comune. La stessa strada ha subito un allagamento in località Cesa Piana».

