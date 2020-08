Polino, il 115 ‘salva’ bosco dalle fiamme

La squadra boschiva antincendio dei vigili del fuoco di Terni, coordinata dal direttore operazioni spegnimento, è intervenuta nel primo pomeriggio di lunedì nella zona boschiva tra Arrone e Polino, in località Le Case. Il pronto intervento di alcuni passanti e la presenza in sede della squadra dedicata a questo tipo di incendio, ha evitato il peggio. Le sterpaglie e la vegetazione che stavano bruciando avavano ormai raggiunto il bosco e, memori di quanto successo pochi anni fa in zona, il tempestivo intervento ha risolto una situazione che poteva sicuramente causare danni ben peggiori.

