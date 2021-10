Politica a Terni, ecco ‘Più in Alto’: Noemi Lelli responsabile

Si chiama ‘Più in Alto’ ed è un gruppo civico «i cui riferimenti sono i valori liberali, moderati e popolari». In tal senso c’è una novità: la nomina della dottoressa Noemi Lelli in qualità di responsabile per Terni.

Il radicamento

Il gruppo – scrive Più in Alto in merito – prosegue così il suo radicamento nel territorio umbro. «Continua dunque il lavoro di partecipazione politica nei vari comuni. Dopo l’esperienza folignate delle passate elezioni comunali in cui ‘Più in Alto’, coordinata dal segretario comunale Luca D’Ambrosio, ha eletto in consiglio l’attuale presidente del Consiglio comunale Lorenzo Schiarea e il gruppo di Bevagna, con la segretaria Tiziana Zamprotta e la candidata alle recenti comunali Michela Landi, ora è il turno di Terni».

Le iniziative

La rete civica – prosegue il gruppo – «si sta strutturando sarà impegnata nei prossimi mesi in diverse iniziative territoriali per cercare di dare risposta ai problemi dei cittadini e per aprire la discussione e il confronto sui temi all’ordine del giorno nell’agenda politica umbra».