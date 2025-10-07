Una ‘nidiata’ di quelle importanti, sul piano numerico ed anche dei percorsi professionali e umani che da allora si sono sviluppati. È quella che vede ancora oggi uniti, in un’occasione conviviale piena di ricordi e aneddoti – ma pure attualità visto che diversi di loro sono ancora colleghi ‘gomito a gomito’ – i dipendenti comunali assunti il 5 ottobre del 1995 nella polizia Locale di Terni. Fra loro c’è chi, nel tempo, è rimasto nel Corpo, altri hanno preso strade diverse. Ma lunedì, proprio in occasione dell’anniversario, è stato il momento di ritrovarsi. E condividere di nuovo le emozioni di una vita.

FOTO