L’ispettore della polizia di Stato, Stefano Rossetti, 44 anni e ternano, è il nuovo responsabile della polizia Postale e delle Comunicazioni (Sezione operativa per la sicurezza cibernetica) di Terni. Un passato da maresciallo e comandante di stazione del Corpo forestale dello Stato, a seguito della riforma Stefano Rossetti è entrato nella polizia di Stato ricoprendo diversi ruoli, soprattutto nell’ambito della questura di Terni, fino all’ultimo impegno nella polizia Stradale ternana. Rossetti, dallo scorso 1° ottobre, ha preso il posto di Carlo Padronetti, andato di recente in pensione.