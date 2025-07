Sindaco Bandecchi pronto a sospendere le attività di Ast o perfino ad evacuare il quartire di Priscano. Queste le ordinanze ‘minacciate’ domenica dal primo cittadino dopo gli ennesimi video di polveri ed emissioni nella zona, per gran pate residenziale, che si trova a ridosso delle acciaierie di Terni, in particolare del parco scorie. E la domenica, oltre a quanto paventato dal sindaco di Terni, è scorsa via nel segno di polemiche al vetriolo fra l’assessore regionale all’ambiente Thomas De Luca, lo stesso Bandecchi e il suo vice Riccardo Corridore. Poi lunedì sono arrivati i primi provvedimenti, ovvero ‘inviti formali’, diffide, inviati dal Comune di Terni ad Arpa, Usl Umbria 2, Regione Umbria e Ast per mandare – intanto – un segnale. CHe se verrà disatteso, condurrà – dice Bandecchi – ad altri provvedimenti più drastici.

L’invito rivolto dal Comune a tutti i citati è di «intervenire con urgenza e senza indugio per bloccare gli episodi ricorrenti di dispersione di polveri ferrose provenienti dall’attività dello stabilimento Arvedi-Ast, che risultano ampiamente documentati da materiale fotografico e video agli atti dell’amministrazione comunale». Episodi che, secondo il sindaco di Terni, comportano «la diffusione incontrollata di polveri metalliche su case, strade, autoveicoli, spazi verdi, aree urbane e agricole; la diretta esposizione della popolazione a sostanze potenzialmente nocive; potenziale pericolo per la salute pubblica, con possibili ricadute in termini di malattie respiratorie, polmonari, cardiovascolari e oncologiche, nonché degrado della vivibilità degli ambienti urbani interessati. Tali fenomeni, anche quando apparentemente episodici – osserva il Comune -, presentano natura strutturalmente ripetibile in presenza di specifiche condizioni climatiche e ambientali, con effetti persistenti e insidiosi nel tempo, anche in assenza di manifestazioni evidenti immediate».

«I suddetti fenomeni – prosegue l’amministraziobe Bandecchi – continuano a ripetersi nonostante gli accorgimenti già imposti attraverso le disposizioni transitorie in essere nelle more della della realizzazione della chiusura della rampa scorie, la cui conclusione è prevista non prima del primo semestre 2026, imponendo quindi efficaci e necessari misure contingenti transitorie, come più volte rappresentato dal Comune anche in sede di riesame Aia (dove le prescrizioni del Sindaco non venivano del tutto recepite)».

Poi gli ‘inviti’, formali. Ad Arpa Umbria «per disporre con urgenza il monitoraggio straordinario e continuo delle emissioni diffuse e fuggitive». Alla Usl2 «per relazionare sulla possibile incidenza sanitaria delle sostanze emesse, con particolare riferimento alla popolazione residente nelle aree adiacenti, indicando al sindaco le conseguenti prescrizioni che eventualmente dovranno essere adottate a tutela della salute pubblica». Alla Regione Umbria «per adottare ogni atto di competenza ai fini della sospensione cautelativa delle autorizzazioni ambientali eventualmente in essere in caso di accertate violazioni». Infine ad Arvedi-Ast perché provveda «immediatamente all’adozione di tutte le misure necessarie a impedire la reiterazione degli eventi segnalati, interessando le ditte incaricate della gestione della scoria siderurgica Tapojärvi Srl».

«Qualora entro trenta giorni dalla ricezione della diffida non vengano assunte misure risolutive, né fornita documentazione tecnica idonea a garantire l’eliminazione del rischio per la salute pubblica – conclude la nota -, il Comune di Terni si riserva di adottare ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – Dait), fino alla sospensione dell’attività produttiva inquinante, qualora ne ricorrano le condizioni».

