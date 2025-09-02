Un passo avanti nella gestione delle polveri nell’area di Prisciano. L’assessore allo sviluppo economico del Comune di Terni, Sergio Cardinali, ha annunciato l’accordo raggiunto tra Ast Arvedi e Comune per l’avvio del lavaggio delle strade attorno allo stabilimento siderurgico. L’obiettivo è ridurre l’effetto polveri, in attesa del completamento dei lavori per la chiusura della rampa scorie, previsto entro aprile 2026.

Mercoledì mattina è in programma un sopralluogo tecnico che vedrà coinvolti Comune, Asm – incaricata delle operazioni di spazzamento – e Ast, per definire le modalità più efficaci d’intervento. L’operazione comprenderà anche la pulizia dei calitoi, così da favorire il corretto deflusso dell’acqua utilizzata nei lavaggi.

«La fase sperimentale – spiega Cardinali – durerà circa una settimana. Una volta conclusa, le modalità operative saranno comunicate agli abitanti del quartiere, nel segno della massima trasparenza amministrativa. Si tratta di un’iniziativa che si inserisce nell’ordinanza del sindaco e che testimonia la volontà dell’amministrazione di migliorare costantemente il rapporto tra produzione industriale e ambiente, in un clima di collaborazione tra Ast e Comune di Terni».