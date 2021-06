Ponte Centesimo, frontale fra due auto: tra i feriti una 12enne

Frontale fra due auto domenica pomeriggio sulla SS 3 Flaminia allo svincolo di Ponte Centesimo, frazione del comune di Foligno. Nell’incidente sono state coinvolte 4 persone tra cui una ragazza in codice rosso con fratture esposte ad entrambi gli arti. Tra i feriti, tutti trasportati a Foligno, anche una bimba di 12 anni, ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Sul posto, oltre ai sanitari, i vigili del fuoco di Perugia e la polizia stradale di Foligno che sta indagando sulle cause dell’impatto.

