Diversi lo hanno visto percorrere via Adriatica, a Ponte San Giovanni (Perugia), contromano e ad alta velocità. E hanno avvertito le forze dell’ordine visto il pericolo concreto. Per questo i carabinieri della stazione ponteggiana si sono portati sul posto e hanno individuato l’auto, intimando l’alt. Il conducente, anziché fermarsi, ha proseguito la sua marcia contromano e ne è nato un inseguimento, concluso all’altezza del sottopasso di Assisana dove l’uomo – 28enne originario dell’Albania – ha perso il controllo del mezzo finendo contro un muro.

A quel punto il soggetto ha tentato anche la fuga a piedi ma i carabinieri lo hanno fermato e perquisito. Aveva con sé 51 grammi di cocaina, divisi in due involucri. Da qui l’arresto in flagrante per detenzione di droga a fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, e la successiva traduzione in carcere disposta dal tribunale di Perugia a seguito della direttissima.