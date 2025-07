Furto alla sala scommesse Better di via Manzoni, a Ponte San Giovanni, dove – riferisce Agimeg.it – mercoledì intorno alle 14 un soggetto a volto coperto è entrato nei locali, asportando il denaro presente. Il bottino è da quantificare. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine, in particolare i carabinieri. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di sorveglianza disponibili.