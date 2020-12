Incidente stradale lunedì mattina intorno alle ore 10.30 in via Quintina, a Ponte San Giovanni (Perugia). Due le autovetture coinvolte nel sinistro. Le persone coinvolte – riferiscono i vigili del fuoco di Perugia – hanno riportato ferite lievi. Sul posto, oltre alla squadra del 115, sono intervenuti gli operatori sanitari e le forze dell’ordine per rilievi e gestione della viabilità.

